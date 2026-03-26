Непогода в Дагестане: свыше 130 сел остались без света

Непогода в Дагестане привела к аварийным отключениям электроэнергии, затронуто более 130 населенных пунктов. Также наблюдаются подтопления.

В Дагестане в субботу отключено электричество в 132 населенных пунктах, отключения связаны с авариями, вызванными непогодой – в республике на три дня установилась ветреная и дождливая погода.

"В результате аварийного отключения без электроснабжения остаются 132 населенных пункта в 8 муниципальных районах (Левашинский, Сергокалинский, Цунтинский, Кайтагский, Табасаранский, Магарамкентский, Агульский, Чародинский). Предварительные причины - замыкания на ЛЭП"

– пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану

Восстановительные работы уже стартовали, ожидается, что свет в дома жителей республики вернется к 21:00 28 марта.

В Махачкале также частично отключено электроснабжение, по данным филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", осадки подтопили подстанции "Махачкала 110", "Восточная" и "Приморская".

Отметим, что непогода также привела к подтоплениям жилых домов – в Махачкале подтоплены около 20 частных домовладений.

Подтопления и перебои электро- и водоснабжения регистрируются сегодня в нескольких районах, следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Дагестана.

Сильные дожди с ветром продолжатся в Дагестане и 29 марта.