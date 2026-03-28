Вестник Кавказа

Нью-Дели выразил благодарность Баку за эвакуацию граждан из Ирана

Флаг Индии на фоне неба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посольство Индии в Азербайджане опубликовало сообщение с благодарностью в связи с содействием в эвакуации своих граждан с территории Ирана через пропускной пункт "Астара".

"Мы выражаем нашу искреннюю признательность властям Азербайджана за содействие безопасному транзиту граждан Индии из Ирана"

– посольство Индии в Баку

В сообщении были также отмечены официальные страницы президента Азербайджана Ильхама Алиева, МИД страны и главы внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова.

Напомним, на сегодняшний момент из Ирана через Азербайджан были эвакуированы 196 граждан Индии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
810 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.