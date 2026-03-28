Нью-Дели выразил благодарность Баку за эвакуацию граждан из Ирана

Посольство Индии в Азербайджане опубликовало сообщение с благодарностью в связи с содействием в эвакуации своих граждан с территории Ирана через пропускной пункт "Астара".
Соответствующая публикация была опубликована на официальной странице индийской дипломатической миссии в азербайджанской столице.
"Мы выражаем нашу искреннюю признательность властям Азербайджана за содействие безопасному транзиту граждан Индии из Ирана"
– посольство Индии в Баку
В сообщении были также отмечены официальные страницы президента Азербайджана Ильхама Алиева, МИД страны и главы внешнеполитического ведомства Джейхуна Байрамова.
Напомним, на сегодняшний момент из Ирана через Азербайджан были эвакуированы 196 граждан Индии.