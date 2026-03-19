МИД Китая потребовал прекратить разрушение иранских памятников истории

В ходе атак на территорию Ирана, которую США и Израиль начали в конце февраля, они должны прекратить разрушать иранские исторические памятники и достопримечательности, заявила сегодня официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы настаиваем, чтобы воюющие стороны, в особенности США и Израиль, немедленно и полностью прекратили военные действия, которые наносят непоправимый ущерб историческим достопримечательностям Ирана, в том числе - входящим в Список всемирного наследия ЮНЕСКО"

- Мао Нин

Китай "глубоко опечален" разрушением памятников истории в ходе этого конфликта. Нужно в кратчайшие сроки вернуться за стол переговоров и как можно скорее положить конец этой войне, добавила спикер китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Пекин призывал Вашингтон и Тегеран к срочным переговорам из-за кризиса в Ормузском проливе. МИД КНР настаивает на немедленном прекращении военных действий и возвращении к дипломатии, чтобы не допустить коллапса глобальных поставок нефти на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.