Атака на Тебриз привела к пожару на нефтехимическом заводе

В иранском Тебризе был атакован нефтехимический завод. В результате произошел пожар, который тушили несколько часов.

Пожар на нефтехимическом предприятии в Тебризе на северо-западе Ирана произошел в результате ударов с воздуха, рассказали на пострадавшем заводе, передает государственное телевидение Ирана.

Как рассказал гендиректор предприятия, атака привела к возникновению пожара, на место ЧП прибыли оперативные службы. Он добавил, что выброса токсичных или опасных веществ не выявлено, ситуация находится под контролем.

Спустя несколько часов возгорание удалось ликвидировать, данных о пострадавших и жертвах нет. Ведется работа по оценке нанесенного нефтяному предприятию ущерба.

Кроме того, в Тегеране под удар попали сегодня международный аэропорт Мехрабад, самый загруженный аэропорт Ирана, и одно из отделений Нацбанка Ирана.

По данным СМИ, также ударам подверглись на юге Ирана на побережье Персидского залива город-порт Бендер-Аббас и расположенный поблизости остров Кешм.