Атака на Тебриз привела к пожару на нефтехимическом заводе

Пожар на нефтехимическом предприятии в Тебризе на северо-западе Ирана произошел в результате ударов с воздуха, рассказали на пострадавшем заводе, передает государственное телевидение Ирана.
Как рассказал гендиректор предприятия, атака привела к возникновению пожара, на место ЧП прибыли оперативные службы. Он добавил, что выброса токсичных или опасных веществ не выявлено, ситуация находится под контролем.
Спустя несколько часов возгорание удалось ликвидировать, данных о пострадавших и жертвах нет. Ведется работа по оценке нанесенного нефтяному предприятию ущерба.
Кроме того, в Тегеране под удар попали сегодня международный аэропорт Мехрабад, самый загруженный аэропорт Ирана, и одно из отделений Нацбанка Ирана.
По данным СМИ, также ударам подверглись на юге Ирана на побережье Персидского залива город-порт Бендер-Аббас и расположенный поблизости остров Кешм.