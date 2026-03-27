Красный Полумесяц подвел итоги 30 дней иранской войны

За первые 30 дней войны в Иране получили различные ранения либо погибли 21 тыс мирных иранских граждан – об этом сегодня рассказали в Иранском обществе Красного Полумесяца.

Уточняется, что из этого числа порядка 30% составляют женщины и дети. Представители Красного Полумесяца сообщают о 214 погибших и 1730 раненых детях, а также о 244 убитых и 4163 пострадавших в результате атак США и Израиля женщинах Ирана.

За те же 30 дней в Иране попали под прицел израильской и американской армий и были полностью или частично разрушены свыше 102 тыс объектов, не имевших военного назначения, пишет ТАСС. 80% из них – это жилые дома.

"С начала войны были атакованы 102 043 гражданских объекта, в том числе свыше 80 тыс жилых домов, более 20 тыс торговых точек, 296 медицинских центров и 600 учебных заведений"

– Иранское общество Красного Полумесяца

В организации добавили, что ее представители и объекты также пострадали в ходе иранской войны – 18 клиник Красного полумесяца оказались под американскими и израильскими ударами, 17 сотрудников было ранено, двое скончались.