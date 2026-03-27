Химзавод горит в Израиле после попадания иранской ракеты

Дым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером иранские ракетные удары по Израилю привели к пожару на одном из химических заводов в Беэр-Шеве. Власти заверяют в безопасности возгорания с точки зрения отравляющих веществ.

Министр экологии Израиля Идит Сильман рассказала о возгорании на химзаводе компании ADAMA, производящем инсектициды и гербициды, – здание в промзоне Беэр-Шевы загорелось после того, как в него ударили обломки боевой части сбитой иранской ракеты.

Сильман заверила израильтян, что, несмотря на пожар, дым, исходящий с горящего химзавода не несет в себе ядовитых веществ, связанных с производством отравляющих химикатов.

"Не было выявлено никаких опасений по поводу утечки опасных веществ или угрозы для населения"

– Идит Сильман

В данный момент здание продолжает гореть, однако власти распорядились о разрешении проезда по дорогам в промышленной зоне Беэр-Шевы, поскольку эксперты министерства пришли к выводу, что пожар не опасен.

Ранее об ударе по заводу сообщили представители Корпуса стражей Исламской революции, причем по их данным завод ADAMA связан с военно-промышленным комплексом Израиля.

