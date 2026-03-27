Иран в течение суток атаковал ОАЭ 58 раз

Несмотря на снижение плотности атак, Иран продолжает обстреливать военные и гражданские объекты на территории ОАЭ. По данным эмиратского Минобороны, за месяц иранской войны ОАЭ были атакованы 2343 раза.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов проинформировало общественность о количестве атак Корпуса стражей Исламской революции на различные объекты на территории ОАЭ в течение суток. По данным ведомства, всего Иран провел 58 атак за последний день.

Все 58 ударов были отражены эмиратскими системами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что в это число входят 16 баллистических ракет и 43 беспилотника.

"Системы ПВО ОАЭ 29 марта перехватили 16 баллистических ракет и 42 беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ирана"

– Минобороны ОАЭ

Пресс-служба оборонного ведомства также обратила внимание на статистику первого месяца войны Израиля и США против Ирана: за 30 дней боевых действий ОАЭ стал целью иранских ударов 2343 раза. Большая часть атак приходится на беспилотники – 1914 единиц, почти все остальные – 414 единиц – это баллистические ракеты. Еще 15 атак были совершены с использованием крылатых ракет.