Вестник Кавказа

В Иране назвали законными удары по резиденциям США и Израиля

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранское руководство считает законным и целесообразным поражать места пребывания военачальников и чиновников тех стран, с которыми ведутся военные действия.

Резиденции и места расположения представителей властей тех стран, которые ведут агрессивную политику по отношению к Ирану, будут законными целями для атак иранских войск, с таким заявлением выступили в штабе вооруженных сил ИРИ.

То же касается и военного командования таких стран, уточнили иранские военные.

Об этом сообщили в эфире иранского государственного телевидения.

"Резиденции командиров и чиновников вражеских государств являются законной целью для Ирана"

– штаб ВС Ирана

Ранее в МИД страны уже выступали с заявлением о том, что правительство страны имеет полное право блокировать судоходство в Ормузском проливе для "недружественных" стран. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.