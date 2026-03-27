В Иране назвали законными удары по резиденциям США и Израиля

Иранское руководство считает законным и целесообразным поражать места пребывания военачальников и чиновников тех стран, с которыми ведутся военные действия.

Резиденции и места расположения представителей властей тех стран, которые ведут агрессивную политику по отношению к Ирану, будут законными целями для атак иранских войск, с таким заявлением выступили в штабе вооруженных сил ИРИ.

То же касается и военного командования таких стран, уточнили иранские военные.

Об этом сообщили в эфире иранского государственного телевидения.

"Резиденции командиров и чиновников вражеских государств являются законной целью для Ирана"

– штаб ВС Ирана

Ранее в МИД страны уже выступали с заявлением о том, что правительство страны имеет полное право блокировать судоходство в Ормузском проливе для "недружественных" стран.