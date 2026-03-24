Авиакомпания Red Wings открывает авиарейсы из Ставрополя в Екатеринбург

Уже этой весной с введением нового весенне-летнего полетного расписания из Ставрополя в Екатеринбург начнут летать авиалайнеры российской авиакомпании Red Wings, также вырастет частота авиарейсов "Победы" из Петербурга.

Нынешней весной авиагавань Ставрополя существенно нарастит число авиарейсов в регионы России. Так, с введением нового весенне-летнего расписания в его перечне появится новый авиарейс в Екатеринбург, который будет выполнять крупный российский авиаперевозчик компания Red Wings, сообщает канал аэропорта.

"Направляетесь в Санкт-Петербург? "Победа" летит по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. А с июля по сентябрь добавится еще и суббота. Приятное пополнение - Екатеринбург с авиакомпанией Red Wings - скоро старт продаж"

В расписании аэропорта останутся ежедневные авиарейсы в московский аэропорт Шереметьево, которые будет выполнять крупнейший российский авиаперевозчик компания "Аэрофлот", передает ТАСС.

Раз в неделю из Ставрополя в курортный Сочи будут выполнять авиалайнеры молодой российской авиакомпании "Азимут", говорится в сообщении.