Из Петербурга в Нальчик будет летать "Победа"

Авиавласти Северной столицы уже в конце мая наладят прямое авиасообщение между Нальчиком и Санкт-Петербургом, международный аэропорт Нальчика уже готовится к возобновлению авиарейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Кабардино-Балкарии.

"Российская малобюджетная авиакомпания "Победа" с 29 мая открывает прямые рейсы из Нальчика в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям"

- пресс-служба аэропорта Нальчика

Летать по маршруту будут самолеты Boeing 737−800 в компоновке 189 кресел. Вылетать из Пулково они будут в 10:00, а из Нальчика в они будут подниматься в воздух в 14:30, передает портал "Это Кавказ".

Авиарейс Нальчик - Санкт-Петербург очень важен для жителей двух регионов, он имеет значительное экономическое, туристическое и социальное значение, подчеркнули в администрации аэропорта.

Также в планах международного аэропорта в КБР наладить рейсы в Турцию и вернуть в свое расписание полеты в курортный Сочи, добавили в пресс-службе авиагавани.

Напомним, ранее мы писали о том, что небольшие города Северного Кавказа пользуются большой популярностью у российских туристов - в течение прошлого года спрос на туристическую аренду апартаментов вырос на 55%, а одними из самых популярных направлений были названы Нальчик и Майкоп, бронировние апартаментов в которых выросло сразу на 230%.