В аварии с полицейским автобусом пострадали 30 человек в Стамбуле

Автобус с полицейскими угодил в ДТП в Стамбуле. В результате аварии пострадали три десятка человек.

В Стамбуле произошло ДТП с участием автобуса полиции. Об этом рассказали 30 марта в офисе губернатора провинции Стамбул.

Авария случилась в районе 09:00 (мск) в западной части города.

"Перевозивший полицейских автобус столкнулся с барьерным ограждением на трассе Северная Мармара в районе Башакшехир"

– офис губернатора

В результате аварии получили ранения 30 человек, у четверых из них диагностированы серьезные травмы.

Всех пострадавших отвезли в ближайшие медицинские учреждения.