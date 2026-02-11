Билеты в Стамбул на май подешевели за пять лет на 47%

В этом году билет на самолет в Стамбул на майские праздники обойдется в 24 тыс рублей, что вполовину дешевле, чем аналогичный билет весной 2022 года, подсчитали в "Купибилет". Стамбул - самое востребованное направление на майские среди туристов, выбирающих отдых за границей.

Улететь в Стамбул на майские праздники в этом году можно вполовину дешевле, чем пять лет назад, сообщается в исследовании сервиса "Купибилет", пишет ТАСС.

"Стамбул подешевел на 47%, с 45,3 тыс рублей до 24,1 тыс рублей (на одного человека в одну сторону), Ереван снизился на 8%, с 22,4 тыс до 20,6 тыс рублей"

– исследование

Перелеты внутри России за пять лет значительно подорожали, в полтора-два раза. Так, ценник на Сочи вырос с 5,7 тыс рублей до 14 тыс рублей, билет в Махачкалу, который стоил 7,7 тыс рублей сейчас обойдется в 16,3 тыс рублей.

Топ-5 внутренний направлений на майские выглядит в 2026 году так: Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Махачкала, Санкт-Петербург.

Топ зарубежных направлений возглавляет Стамбул.

"Стамбул сохранил лидерство с долей 9%, Анталья заняла 8%. <…> Нячанг во Вьетнаме занял 6%, Даламан в Турции - 5%, Шанхай и Пекин - по 5% и 4% соответственно, Токио - 4%, Белград - 4%, Париж - 3%. Суммарная доля азиатских направлений составила 19%, что уже выше доли Турции в 17%"

– исследование