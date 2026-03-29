США укрепили позиции на Ближнем Востоке своими десантниками - СМИ

В зону боевых действий на Ближнем Востоке на фоне ожидаемого вторжения в Иран прибыло первое подразделение элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США - 1-я бригадная боевая группа Devil Brigade.

США все активнее готовятся к проведению наземного вторжения в Иран – сегодня на Ближний Восток прибыли первые американские военные из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Передовым отрядом армии США выступает 1-я бригадная боевая группа Devil Brigade, штабные офицеры, а также обеспечивающие их работу подразделения связи и логистики, пишет издание.

Какие конкретно задачи будут стоять перед элитными американскими десантниками, пока неясно – известно лишь, что их переброска в район предполагаемых боевых действий ведется на фоне грядущей наземной операции на территории Ирана, всего Пентагон планирует сосредоточить в регионе около 2 тыс десантников и более 3 тыс морских пехотинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи призвал соседние страны с Ираном поддержать его позицию и немедленно вывести военные силы США из ближневосточного региона, чтобы самим обеспечить собственную безопасность, чего не способны сделать Соединенные Штаты.