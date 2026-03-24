США пересмотрят отношения с НАТО

Вашингтон собирается внести коррективы в свои отношения с НАТО, когда конфликт с Ираном будет завершен, изменения анонсировал глава Госдепартамента Марко Рубио.

Журналист спросил у дипломата, можно ли говорить, что Евросоюз и НАТО Америку в "решающий момент".

Рубио в ответ назвал произошедшее "очень разочаровывающим".

"И, повторюсь, президент и наша страна должны будут все это пересмотреть после завершения операции. Одна из причин, по которой НАТО выгодна Соединенным Штатам, – это доступ к базам на случай различных сценариев"

– Марко Рубио

Госсекретарь напомнил, что именно когда возникла необходимость для США, столкнувшихся с серьезной угрозой нацбезопасности и интересам Америки, страны НАТО, в частности, Испания и другие, не дали доступа к своим военным базам. Дипломат задался вопрос, в чем здесь выгода США.

Рубио напомнил, что всегда выступал за альянс, в том числе и потому, что за счет доступа к военным базам по всему миру США получают возможности по всему миру.

"Но если НАТО – это только про то, что мы защищаем Европу в случае нападения, а нам при этом отказывают в доступе к базам, когда они нам нужны, – это не очень хорошее соглашение"

– Марко Рубио

Он уточнил, что при таком положении дел тяжело продолжать сотрудничество и говорить о его выгодности США, поэтому все должно быть пересмотрено.