США готовы нанести удары по острову Харк

Президент Соединенных Штатов предупредил Иран о готовности атаковать остров Харк. По его словам, США сделают это при срыве сделки с Исламской Республики.

Соединенные Штаты могут в ближайшем будущем нанести удары по иранскому острову Харк. Об этом написал на своих страницах в соцсетях американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что США пойдут на этот шаг в случае срыва мирной сделки с Ираном. Глава Белого дома добавил, что американские военные также уничтожат электростанции и нефтяные скважины Исламской Республики.

"Если по какой-либо причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно "открыт для бизнеса", мы завершим наше прекрасное "пребывание" в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (и, возможно, все опреснительные установки!), к которым мы намеренно еще не "прикасались" \

– Дональд Трамп

Ранее американский лидер сообщил, что Вашингтон ведет с Тегераном как прямые, так и непрямые переговоры. По его словам, они протекают успешно.