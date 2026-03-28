Вестник Кавказа

Трамп рассказал о формате переговоров с Ираном

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидер Соединенных Штатов сообщил о прогрессе в переговорах с Ираном. Он отметил, что они идут очень хорошо.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном не только напрямую, но и через посредников. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Мы ведем переговоры с ними как напрямую, так и опосредовано"

– Дональд Трамп

Он уточнил, что в этих контактах с Исламской Республикой задействованы "эмиссары", но не стал приводить никаких подробностей.

"Мы также взаимодействуем напрямую. Переговоры идут чрезвычайно хорошо"

– глава Белого дома

Напомним, первые с прошлого года ирано-американские переговоры по ядерной сделке состоялись в феврале. В том же месяце стороны провели еще две встречи, после чего США и Израиль начали военную кампанию против Исламской Республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.