Трамп рассказал о формате переговоров с Ираном

Лидер Соединенных Штатов сообщил о прогрессе в переговорах с Ираном. Он отметил, что они идут очень хорошо.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Ираном не только напрямую, но и через посредников. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Мы ведем переговоры с ними как напрямую, так и опосредовано"

– Дональд Трамп

Он уточнил, что в этих контактах с Исламской Республикой задействованы "эмиссары", но не стал приводить никаких подробностей.

"Мы также взаимодействуем напрямую. Переговоры идут чрезвычайно хорошо"

– глава Белого дома

Напомним, первые с прошлого года ирано-американские переговоры по ядерной сделке состоялись в феврале. В том же месяце стороны провели еще две встречи, после чего США и Израиль начали военную кампанию против Исламской Республики.