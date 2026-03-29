Россия отказывается продавать нефть поддерживающим ценовой потолок странам

Российская нефть не будет поставляться в страны, которые будут при закупках намерены соблюдать ценовой потолок на нее, рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он констатировал, что в данный момент на энергетических рынках наблюдается серьезная волатильность, прослеживается дефицит энергоресурсов, которые растут в цене.

Дипломат напомнил, что японское правительство ранее обязалось следовать введенному Западом ценовому потолку на нефть из России. Замминистра подчеркнул, что это антирыночная мера, которая негативно влияет на цепочки поставок.

"Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею"

– Андрей Руденко

Замглавы МИД России напомнил, что Москва будет внимательно рассматривать официальные обращения, которые будут поступать от иностранных государств. При этом, обратил внимание он, особое внимание будет уделяться таким критериям, как уровень состояние двусторонних отношений и защита экономических интересов России, передают "Известия".