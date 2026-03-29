США могут продлить отмену санкций против нефти РФ – МИД России

Ослабление американских санкций в отношении российской нефти может быть продлено на фоне кризиса в энергетике, считает замглавы МИД РФ Руденко. На данный момент санкции сняты с танкерной нефти до 11 апреля.

Вашингтон в связи с мировым энергокризисом может продлить частичную отмену санкций с российской нефти, такое мнение выразил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

"Не исключаю, что США, если конфликт (с Ираном) продолжится, могут принять решение о продлении решения о снятии антироссийских санкций еще на какое-то время. Без российской нефти общемировой энергетический рынок будет серьезно лихорадить"

– Андрей Руденко

Решение о снятии санкций с российской нефти, загруженной на танкеры, было принято Минфином США 12 марта, санкции отменены до 11 апреля, что позволяет странам приобретать нефть у РФ.

Вам может быть интересно

