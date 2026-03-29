Вестник Кавказа

Байрамов и Аракчи выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в регионе

Телефон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого выразили глубокую озабоченность событиями на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщает МИД Азербайджана.

В ведомстве рассказали, что участники беседы выразили глубокую озабоченность в связи с продолжающей ухудшаться ситуацией в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств также обратили внимание на важность активизации дипломатических усилий с целью максимально оперативного прекращения военных столкновений.

Кроме того, Байрамов и Аракчи обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
995 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.