Байрамов и Аракчи выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщает МИД Азербайджана.
В ведомстве рассказали, что участники беседы выразили глубокую озабоченность в связи с продолжающей ухудшаться ситуацией в регионе.
Главы внешнеполитических ведомств также обратили внимание на важность активизации дипломатических усилий с целью максимально оперативного прекращения военных столкновений.
Кроме того, Байрамов и Аракчи обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки, представляющим взаимный интерес.