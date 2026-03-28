Москва и Тегеран продолжат торгово-экономическое сотрудничество

Россия и Иран выражают готовность развивать торгово-экономическое сотрудничество, стало известно по итогам встречи главы Минэнерго РФ с послом ИРИ.

Готовность к дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества сегодня в ходе встречи выразили глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и посол Ирана в России Казем Джалали, сообщает Минэнерго РФ.

"Были рассмотрены конкретные шаги по реализации совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, а также поставки лекарственных препаратов"

– Минэнерго России

Цивилев подчеркнул, что, будучи руководителем российской части двусторонней межправкомиссии, он готов помогать Ирану вести конструктивный диалог со всеми министерствами и ведомствами России. Министр также еще раз заявил о приверженности Москвы всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству с Ираном, невзирая на противодействие третьих стран.

Кроме того, Цивилев и Джалали указали на взаимное намерение сторон продолжить работу по реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе 19-го заседания российско-иранской межправкомиссии, состоявшегося в Тегеране в прошлом месяце.

Еще одной темой встречи стала эвакуация сотрудников АЭС Бушер и их семей, а тажке безопасность работников, остающихся на станции для обеспечения работоспособности оборудования.