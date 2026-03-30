Куда поехать на майские праздники 2026? Отвечает АТОР

Туристам, желающим по невысокой цене отдохнуть на майские праздники на море в России, можно подумать об отдыхе в Сочи, Калининграде и Дербенте, а также в Мурманске – цена такого путешествия на двоих на семь дней не превысит 100 тыс рублей (с перелетом), рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом самое недорогое направление на майские праздники – это Сочи, где отдых на двоих на неделю обойдется в 65 тыс (завтраки в отеле).

Отдохнуть в Калининграде на таких же условиях обойдется в 83,1 тысячи рублей, при к тому же ценовому сегменту относятся Мурманске (84,2 тыс) и Дербент (85,5 тыс). А вот провести праздники в Махачкале будет стоить уже минимум 117,4 тыс.

При наличии на отдых суммы до 150 тыс рублей можно спокойно планировать отдых в Крыму, Анапе и Геленджике. За майские в Крыму надо будет заплатить минимум 101,4 тыс рублей. В Анапе минимальная цена составит 116,1 тыс рублей, в Геленджике – 124,6 тыс.