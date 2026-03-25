Прямое авиасообщение между Сочи и Нальчиком откроется в мае

Со 2 мая 2026 года авиакомпания ЮВТ Аэро запустит регулярные рейсы между Нальчиком и Сочи.

Полеты по этому направлению будут организованы 2 раза в неделю, по средам и субботам, на самолетах Bombardier CRJ-200.

На данный момент прямые перелеты из Нальчика в Сочи не совершает ни одна другая авиакомпания.

Ранее в 2025 году "ЮВТ Аэро" уже запустила регулярные рейсы в столицу Кабардино-Балкарии из Казани. Базовыми аэропортами этого перевозчика являются "Бугульма " и "Казань ".

Международный аэропорт Нальчик, входящий в холдинг "Новапорт", располагает одним пассажирским терминалом и одной взлетно-посадочной полосой. Технические характеристики объекта позволяют принимать около 20 типов самолетов и все виды вертолетов.