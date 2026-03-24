Россия увеличила экспорт кукурузы в Турцию в 7 раз

Объем поставок кукурузы из РФ на турецкий рынок с начала года достиг 360 тыс т, что в 7 раз превышает прошлогодние показатели.

Аналитики федерального центра Агроэкспорт называют главным фактором такого роста устойчивый интерес со стороны турецких птицефабрик и производителей комбикормов.

"Спрос животноводческого сектора находит отражение в высокой тендерной активности"

- Представители центра Агроэкспорт

В текущем году государственное Зерновое агентство Турции уже закупило 630 тыс т фуражной кукурузы. Только в рамках последнего мартовского тендера было законтрактовано 280 тыс т с поставкой во второй половине марта и апреле.

Согласно данным таможни Турции, общий импорт этой культуры в страну с сентября 2025 года по январь 2026 года снизился до 1,3 млн т. При этом основной объем ввоза пришелся на зимние месяцы после введения квоты на беспошлинные поставки 1 млн т кукурузы.

Главными поставщиками кукурузы в Турцию выступают Россия и Украина. Доля российских товаров в общем объеме турецких закупок за указанный период возросла с 13% до 17%.

Специалисты прогнозируют одобрение новой беспошлинной квоты в случае сохранения высокого спроса со стороны животноводов Турции.