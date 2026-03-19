Турция не испытывает проблем с продовольствием

Власти Турции опровергли сообщения отдельных средств массовой информации страны о продовольственном кризисе из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, призвав жителей страны ориентироваться на официальные СМИ.

В Турции опровергли сообщения о якобы наступившем в стране продовольственном кризисе из-за ситуации в Ормузском проливе, говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента.

"Распространенные в ряде СМИ сообщения не соответствуют действительности. Утверждения о кризисе с удобрениями и угрозе поставкам продовольствия являются дезинформацией"

- заявление

Информацию о недостоверности подобных заявлений прессы подтвердили и министерства сельского и лесного хозяйства, заверившие: в стране нет проблем с поставками удобрений, все производственные процессы продолжаются в штатном режиме, а имеющихся запасов продовольствия вполне достаточно, передает РИА Новости.

Устойчивость поставок продовольствия в страну обеспечивают альтернативные каналы снабжения, которые полностью исключают риски его дефицита, отмечается в заявлении.

Подобные публикации направлены исключительно на создание паники, и гражданам страны следует ориентироваться исключительно на официальные источники информации, добавили в комитете.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в президентском комплексе Бештепе в Анкаре пройдет экстренное заседание турецкого Кабмина под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в повестку заседания которого будут включены вопросы эскалации на Ближнем Востоке и ее последствий для страны, а также ситуация в Ормузском проливе и на мировых энергетических рынках. Участники заседания оценят меры, предпринятые в связи с ракетными обстрелами территории Турции со стороны Ирана, обсудят состояние нынешней оборонной инфраструктуры государства и необходимость принятия дополнительных мер в этом отношении.