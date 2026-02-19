Очередная группа переселенцев в Ходжавенд получила ключи от квартир

Сегодня в город Ходжавенд прибыла очередная группа переселенцев. Они получили ключи от квартир. На данном этапе в город переселились 64 семьи.

В церемонии вручения принимали участие сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах.

Уточняется, что на текущем этапе в город переселились 64 семьи, в общей сложности 253 человека. В результате общее число семей, переселившихся в Ходжавендский район, составило 201, или 762 человека.