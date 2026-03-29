Цены на азербайджанскую нефть стали выше $128

Азербайджанская нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста подорожала, достигнув цены $128,5, сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на источники.
Уточняется, что стоимость выросла на $3,81 или 3,1% по сравнению с предыдущим показателем.
Также, сообщается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан стала больше на $3,61 или 3,1%, достигнув $121,5.
Согласно источникам, цена нефти марки URALS увеличилась на $2,99 или 3,3% и составила 95,1 за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на $2,98 или на 2,5% по сравнению с предыдущим показателем, достигнув $123,4, отметили в публикации.
Напомним, средняя цена барреля нефти, заложенная в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год, составляет $65.