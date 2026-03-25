Нефть Brent подорожала на бирже выше $115

Нефть снова пошла в рост, следует из данных последних биржевых торгов: впервые с 19 марта Brent преодолела планку в $115.

В ходе торгов июньский фьючерс торговался на 01:15 мск по $115,65 за баррель, стоимость нефти Brent выросла на 2,74% относительно данных на конец прошлой торговой сессии и впервые с 19 марта оказалась выше $115.

Стабильность на нефтяном рынке была утрачена с началом военных действий США и Израиля против Ирана.