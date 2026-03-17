Из Алматы снова будут летать самолеты в Германию и Южную Корею

Сразу две крупные иностранные авиакомпании решили вернуться к полетам в крупнейший мегаполис Казахстана Алматы. Самолеты немецкой Lufthansa уже приступили к полетам, на очереди южнокорейский лоукостер Eastar Jet.

Крупнейший немецкий авиаперевозчик – авиагигант Lufthansa – приняла решение возобновить авиарейсы по маршруту Франкфурт-на-Майне – Алматы, самолет компании совершил свой первый полет накануне, 29 марта. Планируется, что полеты будут выполняться пять раз в неделю.

Уже 7 апреля маршрут между Сеулом (аэропорт Ичхон) и Алматы возобновит и южнокрейский лоукостер Eastar Jet, с 1 мая авиакомпания вернет и авиарейсы между Алматы и Пусаном, оба перелета будут выполняться дважды в неделю, говорится в его сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Еще один популярный международный авиарейс вернется в расписание воздушной гавани столицы Казахстана Астаны в начале лета: его будет выполнять в столицу Монголии Улан-Батор SCAT Airlines - одна из трех крупных авиакомпаний страны со штаб-квартирой в Шымкенте.

Со 2 июня ее авиарейсы будут летать из Астаны в Улан-Батор по вторникам и пятницам, а обратно – по средам и субботам, говорится в сообщении компании.