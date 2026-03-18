Таиланд заинтересовался поставками дагестанских соков

В скором времени аграрии Дагестана начнут поставлять в Таиланд продукцию своих садоводов – консервированными пастеризованными соками из различных фруктов заинтересовались власти курортной страны, сообщила пресс-служба центра поддержки экспорта республики.

"Вопрос скорых поставок почти решен, пока остался лишь остался блок сертификации. Основную сложность сейчас составляет вопрос логистики"

- директор центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев

Очевидно, доставку столь востребованных на курортах страны соков придется осуществлять по воздуху, что при нынешней стоимости авиаперевозок может существенно повысить цены на них, опасаются производители, передает "Интерфакс".

Напомним, в текущем месяце глава Дагестана Сергей Меликов и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина подписали соглашение в области увеличения экспортного потенциала региона. Документ подразумевает и разработку и внедрение эффективных мер господдержки для экспортеров.

Ранее мы писали о том, что Дагестан входит в число лидеров по производству наиболее важных видов сельскохозяйственной продукции. В частности, регион играет важную роль в обеспечении россиян овощами и плодами, виноградом, рисом, бараниной и шерстью. И это не предел – у республики огромный аграрный потенциал, на долю сельского хозяйства сейчас в ней приходится 20% ВРП.