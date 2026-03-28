В Иране заявили о работе АЭС "Бушер" вопреки обстрелам США

В иранском внешнеполитическом ведомстве сообщили о том, что АЭС в Бушере полностью продолжает функционировать, несмотря на удары со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Атомная электростанция "Бушер" в Иране продолжает работать, несмотря на обстрелы США и Израиля, такое заявление сделал официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

Об этом сообщили в иранском информационном агентстве Tasnim.

"По той информации, которой я располагаю, станция функционирует"

– Эсмаил Багаи

Как подчеркнул официальный представитель МИД, атаки на АЭС "Бушер" показывают полное отсутствие каких-либо границ у Вашингтона и Тель-Авива.

Также Багаи отметил, что иранская сторона ожидала своевременной реакции МАГАТЭ и его генерального директора Рафаэля Гросси на "преступные действия" США и Израиля.

"В этих условиях первым делом, которое должно сделать МАГАТЭ - осудить агрессию, этого не произошло"

– Эсмаил Багаи

Напомним, ранее стало известно о том, что АЭС в иранском городе Бушер была подвержена атакам 17, 24 и 27 марта. Иран выдвинул обвинения в этом США и Израилю.