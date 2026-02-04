Пострадавшие от снегопада граждане получат выплаты в Грузии

Сильный снегопад накрыл запад Грузии в феврале прошлого года. Пострадавшие в результате разгула стихии граждане получат денежные компенсации.

Власти Грузии приняли решение выделить денежные средства гражданам, которые пострадали в ходе прошедшего в 2025 году снегопада в Гурии. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Согласно предварительным данным, деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Речь идет о 10,4 млн лари ($3,9 млн).

Размер выплаты будет зависеть от того, есть ли у семьи другое жилье. Семьи без другого жилья получат по 50 тыс лари ($18,5 тыс). Те же, у кого есть или было второе жилье, смогут рассчитывать на 30 тыс ($11,1 тыс).

В прошлом году на помощь пострадавшим от снегопада было выделено 11,7 млн лари ($4,3 млн).

Напомним, сильный снегопад обрушился на Гурию в феврале 2025 года.