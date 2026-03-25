Премьер Грузии и госсекретарь США провели телефонный разговор

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе и глава Госдепартамента США Марко Рубио провели телефонный разговор.

Разговор по телефону состоялся сегодня между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и государственным секретарем США Марко Рубио, о нем рассказал сам Кобахидзе на своей странице в соцсети.

"Состоялся продуктивный телефонный разговор, в ходе которого мы подчеркнули важность перезапуска нашего партнерства"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства Грузии выразил мнение об укреплении значения Грузии как сильного партнера в регионе Южного Кавказа.

Кобахидзе подчеркнул приверженность грузинской стороны упрочению отношений с Вашингтоном. Кроме того, добавил он, Грузия стремится к развитию стабильности и взаимосвязанности в регионе.