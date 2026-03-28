Армия обороны Израиля ударила по иранскому объекту ПВО вблизи Каспия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне атаковала в Иране объект противовоздушной обороны, расположенный рядом с Каспийским морем, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ продолжает расширять свое воздушное превосходство на новые районы по всей территории Ирана. В рамках волн атак, завершенных накануне, ВВС Израиля при поддержке разведки АМАН и ЛАМДАН, был атакован объект, на котором были установлены системы ПВО ИРИ, рядом с Каспийским морем на севере Ирана"

- заявление ЦАХАЛ

В пресс-службе израильской армии сообщили: объект был замаскирован в лесистой местности, а системы ПВО, размещенные на нем, представляли реальную угрозу для самолетов ВВС Израиля, передает Caliber.Az.

С их поражением израильская боевая авиация сохранила и даже расширила свое воздушное превосходство в небе над Ираном, отметили в заявлении армии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Израиль продолжит вести военные действия в Иране при любых условиях, несмотря на то, как сложатся итоги переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Правительство Израиля поставило цель нанести максимальный урон по венной инфраструктуре Ирана, и ради достижения этой цели в Тель-Авиве готовы к продолжению ведения боевых действий даже на фоне подготовки к возможному дипломатическому урегулированию конфликта США и Ирана, пишет агентство Reuters.