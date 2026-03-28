Израиль продолжит войну независимо от переговоров США с Ираном

Израиль продолжит вести военные действия в Иране при любых условиях, несмотря на то, как сложатся итоги переговоров между Тегераном и Вашингтоном, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно публикации, правительство Израиля поставило цель нанести максимальный урон по венной инфраструктуре Ирана.

Ради достижения этой цели в Тель-Авиве готовы к продолжению ведения боевых действий даже на фоне подготовки к возможному дипломатическому урегулированию конфликта США и Ирана.

Планы Израиля после 30 дней войны

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущих целях Израиля после месяца иранской войны.

"Цели Израиля за месяц войны не поменялись. Это все те же три главных пункта: уничтожение ядерной программы Ирана, ликвидация программы баллистических ракет Ирана и прекращение финансирования Ираном террористических группировок "оси зла" – ХАМАС, "Хезболлы", хуситов и других", - прежде всего сказал он.

"Прошло 30 дней, Израиль и США нанесли за это время порядка 15 тыс ударов по военным заводам, объектам ракетной программы и энергетическим центрам Ирана – но, хотя причинен очень сильный ущерб как военной технике, так и промышленности Ирана, все еще нет гарантий и уверенности ни у кого, что хотя бы одна из трех целей Израиля достигнута", - обратил внимание Юрий Бочаров.

"Обогащенный уран по-прежнему находится на территории Ирана. Хотя он и похоронен под землей, в разрушенных ядерных объектах, но его всегда можно откопать. Ракетная программа еще действует: как мы видим, КСИР продолжает стрелять баллистическими ракетами по всем странам региона, значит, где-то остаются запасы ракет и в особенности возможности их производить. Террористические структуры, поддерживаемые Ираном, что "Хезболла", что хуситы, продолжают атаковать Израиль", - сообщил политтехнолог.

"Таким образом, к 31 дню войны цели Израиля достигнуты, возможно, на 90% или даже на 95%, но не на 100%. У Израиля все еще нет гарантий, что если война остановится, то Иран не будет или не сможет восстановить ядерную и ракетную программы через какое-то время. Поэтому Израиль продолжит атаки, и американцы тоже", - выразил уверенность эксперт.

"Перед Израилем стоит одна ключевая задача: обеспечить свою безопасность. Ядерная и ракетная программы Ирана, а также иранская поддержка "оси зла" нацелены на уничтожение государства Израиль. Поэтому только их ликвидация сможет поставить точку в войне Израиля с Ираном. В любых других случаях главная идеологическая цель Ирана — уничтожение Израиля как государства — будет имеет возможности для реализации", - заключил Юрий Бочаров.