Фидан: переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде в выходные

Переговоры по иранскому урегулированию могут состояться до конца этой недели в Исламабаде, сообщил глава МИД Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан анонсировал переговоры США и Ирана в Пакистане.

По его словам, встреча может пройти в ближайшие дни в Исламабаде, подготовкой переговоров занимаются совместно представители Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и Египта.

"Возможно, мы встретимся там в эти выходные"

– Хакан Фидан

Отметим, что по информации государственного телевидения Пакистана, переговоры по урегулированию конфликта с Ираном могут пройти в понедельник, 30 марта.

Ранее надежду на встречу по Ирану в выходные выразил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.