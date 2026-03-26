Фидан: переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде в выходные

Переговоры по иранскому урегулированию могут состояться до конца этой недели в Исламабаде, сообщил глава МИД Турции.
По его словам, встреча может пройти в ближайшие дни в Исламабаде, подготовкой переговоров занимаются совместно представители Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и Египта.
"Возможно, мы встретимся там в эти выходные"
– Хакан Фидан
Отметим, что по информации государственного телевидения Пакистана, переговоры по урегулированию конфликта с Ираном могут пройти в понедельник, 30 марта.
Ранее надежду на встречу по Ирану в выходные выразил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.