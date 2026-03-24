Уиткофф: США надеются на встречи по Ирану на этой неделе

На контакты по иранскому урегулированию надеются в США, об этом сообщил Стив Уиткофф. Ранее Вашингтон направил Тегерану предложение для заключения соглашения.

В Вашингтоне рассчитывают, что контакты, связанные с урегулированием иранского конфликта могут состояться на этой неделе, об этом рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает телеканал CNN.

"Мы думаем, что на этой неделе будут встречи. Мы на это надеемся"

– Стив Уиткофф

Ранее США через посредников направили Ирану предложение, включающее 15 пунктов. Сообщалось, что предоставить переговорную площадку готов предоставить Пакистан.