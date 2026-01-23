Грузинская оппозиция выйдет на улицы агитировать население

Грузинский "Альянс оппозиции" начинает двухмесячную кампанию по агитации населения, которая будет проводиться в крупных городах страны и завершится масштабной акцией, которая пройдет 26 мая в Тбилиси.

Недавно сформированный в Грузии "Альянс оппозиции", в который вошли 9 из 11 оппозиционных партий страны, проведет масштабную национальную кампанию по мобилизации населения, которая продлится два месяца и завершится символической масштабной акцией в Тбилиси в День независимости 26 мая, говорится в заявлении альянса, которое представил на брифинге Зураб Джапаридзе ("Гирчи").

Акции будут включать в себя задачи по усилению прямого личного общения с гражданами, в ходе которых оппозиционеры попытаются настроить их на стремление к переменам, нейтрализации "пропаганды "Грузинской мечты"", а главное - увеличить число людей, участвующих в протестах, передает Sputnik Грузия.

"Эта кампания продлится два месяца, и ее символической кульминацией станет большой, многолюдный митинг в Тбилиси. Для нас очень важно, чтобы в этот процесс были вовлечены другие политические или гражданские группы, а также активные граждане"

- Зураб Джапаридзе

В качестве аргумента оппозиционер привел акцию на референдуме о восстановлении независимости Грузии 31 марта 1991 года, который поддержало большинство, почти 99% жителей страны.

Напомним, в начале марта девять грузинских оппозиционных партий объявили о создании "Альянса оппозиции", целью которого они поставили "сменить власть в стране". В новое объединение вошли "Коалиция за перемены", "Единое нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". Партии "Гахария за Грузию" и "Лело за Грузию" отказались присоединиться к альянсу.