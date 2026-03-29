В Азербайджане поминают жертв геноцида 1918 года

Граждане Азербайджана сегодня поминают 108-ю годовщину Мартовского геноцида 1918 года - одну из самых страшных трагедий в истории человечества по своей жестокости и масштабам, когда лишь по национальному признаку были убиты десятки тысяч мирных азербайджанцев.

В Азербайджане сегодня траурная дата – 108 лет назад, 31 марта 1918 года, в стране началась невиданная по своей жестокости акция устрашения ее населения, когда большевики и дашнаки, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин, начали уничтожать азербайджанцев, устроив беспрецедентную массовую резню среди мирного населения, которая продолжалась по 3 апреля.

Безумная резня охватила Баку, Гянджу, Шемаху, Губу, Карабах, Зангезур, Нахчыван, Лянкяран и другие регионы страны - с особой жестокостью были убиты более 70 тыс невинных людей. Только в Бакинском уезде с лица земли исчезло 229 сел, в Гянджинском уезде – 272, в Зангезурском махале – 115, в Карабахе – 157. Все эти села выжигались вместе с их населением, а проживавшие в них тысячи семей, которым все же удалось избежать расправы, были изгнаны из родных краев. Эйфория беспредела и вседозволенности в полной мере стала масштабным преступлением против человечности по всем нормам международного права и человеческой морали.

Поводом для зверств стала жесточайшая политическая борьба: партия "Мусават" стремилась создать независимую Азербайджанскую Демократическую Республику, но для большевиков, заседавших тогда в Бакинском совете, было крайне важным сохранить за собой столь значимые с экономической точки зрения территории. Азербайджан тогда добывал около 90% всей нефти на землях Российской Империи, и у них была четкая установка: удержать нефтеносные земли страны за собой любой ценой.

В одиночку сделать это было непросто, но сработала хитрость - большевики создали коалицию с армянской радикальной националистической партией "Дашнакцутюн", члены которой взращивались в духе тюркофобии и исламофобии, и ради своих целей они были готовы на любую подлость, чтобы полностью уничтожить азербайджанцев в регионе, а затем провозгласить все эти территории частью армянского государства.

Спровоцировало начало резни прибытие в Баку из Лянкарана на похороны сына крупного азербайджанского промышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева Мухаммеда 27 марта группы солдат и офицеров мусульманского полка. Он служил в той же дивизии и погиб по роковой случайности – из-за неосторожного обращения с оружием.

Отправив в последний путь боевого товарища, 29 марта военные готовились к отплытию обратно в Лянкяран на корабле "Эвелина", когда Бакинский совет решил разоружить их, направив в порт вооруженных гвардейцев, в рядах которых было множество армян. Отряд подчиниться отказался, и гвардейцы силой отобрали у них оружие.

Время акции тоже было выбрано неслучайно: Баку принимал прибывших в столицу с фронтов Первой мировой войны офицеров бывшей Дикой дивизии. Их было немного – несколько десятков, однако якобы "благая" цель их разоружения и стала поводом для начала массовых убийств. Удобнее всего было поручить эту "грязную" работу подконтрольным дашнакам армянским военным, тоже приехавшим с фронта, и они с радостью и упоением затеяли массовую резню.

Статистика ужасает: только в Баку с 31 марта по 3 апреля 1918 года дашнаками были убиты 12 тыс человек, в Арешском, Гейчайском и Шамахинском уездах – 8 тыс человек, в Зангезуре - 7,7 тыс человек, в Шамахы - 7 тыс человек, в Нахчыване и Шаруре - 3 тыс человек, в Губе - 2 тыс человек.

Но и этого бандитам Андраника показалось мало: они грабили и сжигали окрестные села, зачастую – вместе с их жителями. Только в Эриванской губернии за считанные дни были уничтожены 211 азербайджанских сел, в Карабахе - 150 азербайджанских сел, такая же участь постигла 122 азербайджанских села вокруг Губы, 115 азербайджанских сел в Зангезуре, 92 азербайджанских села в Карской области и 58 азербайджанских сел вокруг Шамахы.

Силы были не просто неравны – они были несопоставимы: мирному населению противостояли прекрасно подготовленные, вооруженные до зубов, имеющие огромный боевой опыт дашнакские террористы. Пытались бороться с ними лишь фактически безоружные члены "Мусавата" и горстка офицеров "Дикой дивизии". К тому же к бесчеловечной акции дашнаков вскоре присоединился Каспийский военный флот, который начал обстреливать мусульманские кварталы Баку из орудий своих боевых кораблей.

Даже в этой фазе мартовскую резню еще можно было предотвратить, но большевики просто не стали этого делать, чтобы еще больше разжечь межнациональный конфликт: они надеялись на то, что он помешает борьбе народов Южного Кавказа за свою независимость. Свою роль сыграло и то, что за население страны не смогла вступиться передовая интеллигенция Азербайджана, большая часть которой находилась в Тбилиси, где участвовала в работе Закавказского сейма. Только после их возвращения в Баку и создания в мае того же года Азербайджанской Демократической Республики она дала оценку зверствам геноцида.

Уже после провозглашения АДР новые власти Азербайджана объявили 31 марта днем общенационального траура, а для расследования трагедии 15 июля 1918 года решением Совета Министров была создана Чрезвычайная следственная комиссия. Так впервые в истории была сделана попытка дать политическую оценку актам геноцида против азербайджанцев и продолжавшейся более века оккупации их земель, однако эту работу прервало падение республики.

В 90-е годы минувшего столетия эта работа возобновилась, и тогда вскрылись новые ужасающие факты: только в Шемахе в марте–апреле 1918 года под руководством армянских преступников С.Шаумяна, С.Лалаева, З.Арестисяна, братьев Т.Амирова и А.Амиряна было убито примерно 14-16 тыс человек, в его 40 селах и окрестностях – 6-8 тыс человек, а число людей, перемещенных в результате шамахинских событий, составило более 18 тыс. В Губинском уезде с особой жестокостью было убито более 16 тыс человек, разрушено 167 сел. Армянские вооруженные формирования под руководством Амазаспа убивали не только мусульман, но и евреев: в 1918–1919 годах армянами в Губе было убито до 3 тыс иудеев, выяснили исследователи.

Спустя 74 года история повторилась: на этот раз геноциду подвергся азербайджанский город Ходжалы, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате вероломного нападения на город с особой жестокостью было убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, ранены 487 человек, в том числе 76 детей, взяты в заложники 1275 человек.

И только после восстановления независимости страны Указом ее общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года "О геноциде азербайджанцев" всем этим актам резни была дана государственная политико-правовая оценка.