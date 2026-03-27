Иран подтвердил гибель командующего ВМС КСИР

В Иране сообщили о гибели командующего ВМС КСИР. Ранее о его убийстве сообщил министр обороны Израиля.
Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Алиреза Тангсири погиб в результате американо-израильских ударов. Соответствующую информацию подтвердили 30 марта в самом КСИР.
"Вице-адмирал КСИР мученик Алиреза Тангсири… стал жертвой атаки агрессоров и погиб из-за тяжести полученных ранений"
– КСИР ИРИ
Ранее об убийстве Тангсири сообщил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.
С конца прошлого месяца Соединенные Штаты и Израиль наносят удары по объектам, которые располагаются на территории Ирана. В ответ Исламская Республика атакует территорию еврейского государства и американские объекта, находящиеся в странах Ближнего Востока.