КСИР нацелился на американские ценности на Ближнем Востоке

Руководство Корпуса стражей Исламской революции намерено расширить удары по наиболее дорогим военным объектам США в пределах досягаемости иранских ракет и рассчитывает, что вывод из строя американских систем радиолокации упростит выполнение этой задачи.

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Маджид Мусави через соцсети анонсировал ракетные и беспилотные атаки на наиболее ценные военные объекты США в ближневосточном регионе.

Мусави пояснил, что КСИР расширяет свои атаки на американские цели на Ближнем Востоке в связи с ослаблением систем ПВО на базах США, разрушением радаров и затрудненной логистикой американских войск.

"Обломки американских самолетов АВАКС, танкеров и разрушенных ангаров говорят сами за себя. Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты"

– Маджид Мусави

В связи с этим Мусави призвал США прекратить иранскую войну и отступить от границ Ирана.

Напомним, что сегодня утром КСИР удалось вывести из строя крупный авиалокатор модели E-3, базировавшийся в Саудовской Аравии. Американские СМИ уже выяснили, что он играл важную роль в наведении боевой авиации США в ходе иранской войны.