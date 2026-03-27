КСИР нацелился на американские ценности на Ближнем Востоке

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Маджид Мусави через соцсети анонсировал ракетные и беспилотные атаки на наиболее ценные военные объекты США в ближневосточном регионе.
Мусави пояснил, что КСИР расширяет свои атаки на американские цели на Ближнем Востоке в связи с ослаблением систем ПВО на базах США, разрушением радаров и затрудненной логистикой американских войск.
"Обломки американских самолетов АВАКС, танкеров и разрушенных ангаров говорят сами за себя. Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты"
– Маджид Мусави
В связи с этим Мусави призвал США прекратить иранскую войну и отступить от границ Ирана.
Напомним, что сегодня утром КСИР удалось вывести из строя крупный авиалокатор модели E-3, базировавшийся в Саудовской Аравии. Американские СМИ уже выяснили, что он играл важную роль в наведении боевой авиации США в ходе иранской войны.