США и Израиль еще раз ударили по Исфаханскому университету

СМИ Ирана сегодня вечером проинформировали о второй за четыре дня ракетно-бомбовой атаке США и Израиля на Исфаханский технологический университет.

В результате атаки несколько зданий университета оказались частично разрушены, не менее четырех человек ранены. Известно, что основной целью на сей раз была научная лаборатория.

"Около 14:00 Исфаханский технологический университет во второй раз подвергся жестокому авиаудару со стороны США и Израиля"

– Fars

Израильская армия, в свою очередь, сообщила, что всего за день свыше 140 раз атаковала различные цели в Иране, при этом о нападении на Исфаханский университет не сообщается.

По данным ЦАХАЛ, ее ракеты и бомбардировщики наносили удары исключительно по военным объектам – пусковым установкам баллистических ракет и системам ПВО в западных и центральных районах Исламской Республики.

"За последние 24 часа армия обороны Израиля нанесла более 140 ударов по огневым средствам и ракетным установкам иранского террористического режима в центральном и западном Иране"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Кроме того в течение дня были совершены три ракетных обстрела Тегерана.