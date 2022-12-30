Вестник Кавказа

Иностранцы продолжат оплачивать российский газ в рублях

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России продлил до 1 июля разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях через российские банки.

Президент РФ Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях через любые российские банки, а не только через Газпромбанк (ГПБ) до 1 июля 2026 года.

Соответствующий указ "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" был опубликован на сайте Кремля.

Согласно новой редакции, уточняется, что "покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка".

Ранее срок действия этого указа истекал 1 апреля текущего года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1045 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.