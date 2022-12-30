Иностранцы продолжат оплачивать российский газ в рублях

Президент РФ Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях через любые российские банки, а не только через Газпромбанк (ГПБ) до 1 июля 2026 года.

Соответствующий указ "О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" был опубликован на сайте Кремля.

Согласно новой редакции, уточняется, что "покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка".

Ранее срок действия этого указа истекал 1 апреля текущего года.