В Тбилиси повышают тарифы на электроэнергию

С 1 апреля в Тбилиси, а с 1 июля во всей Грузии вырастут тарифы на электроэнергию. Рост тарифов позволит провести модернизацию электросетей.

В Грузии с завтрашнего дня начнется рост тарифов на электроэнергию, повышение начнется с Тбилиси.

Согласно решению комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, в грузинской столице с 1 апреля тарифы на свет увеличатся на 5 тетри ($0,02).

Так, жители, которые расходует до 101 кВт⋅ч в месяц, будут платить 20,04 тетри вместо 15,04 тетри за кВт⋅ч, при расходе до 301 кВт⋅ч – тариф вырастет с 19,05 до 24,05 тетри, при расходе более 301 кВт⋅ч – с 23,54 до 28,54 тетри.

Повышение ждет всех жителей Грузии, в остальных регионах тарифы возрастут с 1 июля.

Глава комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Давид Нармания назвали причины роста тарифов, среди них возросшее потребление электроэнергии, высокие цены в закупке и зависимость от импорта.

"Комиссия утвердила оптимальный объем инвестиций, которые позволят избежать аварий и улучшить качество поставки. Без них ситуация бы ухудшилась и убытки для потребителей и бизнеса были бы больше"

– Нармания

Кроме того, повышение тарифа необходимо для роста инвестиций в сектор. На это указал Григол Мамисеишвили, председатель совета директоров электрораспределительной компании ENERGO-PRO Georgia. Компания в течение пяти лет будет инвестировать в модернизацию электросетей по 200 млн лари ($74 млн).

"Конечно, выгоды для простых потребителей появятся не сразу – это долгий и трудоемкий процесс. Мы готовы направить каждый лари на улучшение сетей, чтобы изменить тяжелую ситуацию"

– Григол Мамисеишвили

Отметим, что в Грузии пересмотр тарифов на электричество проводился в последний раз в 2023 году, тогда цены были снижены на 3 тетри за кВт⋅ч для всех категорий потребителей.