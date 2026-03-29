МИД Азербайджана опубликовал заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство распространило заявление в связи со 108-й годовщиной со Дня геноцида азербайджанцев.

"Сегодня, 31 марта, исполняется 108 лет со Дня геноцида азербайджанцев, с тех ужасных массовых убийств, совершенных против нашего народа радикальными армянскими группировками"

– МИД Азербайджана

В официальном сообщении внешнеполитического ведомства особо подчеркивается, что геноцид, совершенный в марте 1918 года 6000 членами Бакинского Совета и 4000 вооруженными членами партии "Дашнакцутюн", стал одним из примеров жесточайших этнических чисток всей истории.

Эти массовые убийства были совершены именно на почве национальной ненависти, под видом "борьбы с контрреволюционерами", что было доказано признаниями Степана Шаумяна, в то время чрезвычайного комиссара по Кавказу, отметили в МИД АР.

"В результате этих преступлений, систематически совершавшихся в таких регионах, как Баку, Шамахы, Губа, Карабах, Зангезур, Нахчыван, Ширван и Иреван, погибли десятки тысяч азербайджанцев. Только в Губе погибло более 16 тыс человек, а 167 деревень были сравнены с землей. Помимо мирного населения, целью нападения стало религиозное и культурное наследие нашего народа: были уничтожены мечети и исторические памятники"

– МИД Азербайджана

Как было отмечено в официальном сообщении, крах Азербайджанской Демократической Республики помешал политической и правовой оценке этого преступления, даже несмотря на то, что были проведены расследования, создавались специальные институты для информирования мирового сообщества, а 31 марта объявили национальным днем траура.

Министерство иностранных дел Азербайджана особо отметило и тот факт, что эти массовые убийства получили правовую и политическую оценку на государственном уровне после восстановления независимости страны, по указу общенационального лидера Гейдара Алиева "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998 года.

"Эта кровавая политика геноцида в начале XX века продолжалась и в последующие периоды, а к концу века приобрела систематический характер, выразившийся в массовой депортации азербайджанцев с территории современной Армении, массовых убийствах, совершенных во время оккупации азербайджанских территорий, в частности в Ходжалинском геноциде, и других военных преступлениях"

– МИД Азербайджана

Азербайджанский народ никогда не забудет эти кровавые страницы нашей истории, подчеркнули в министерстве иностранных дел АР.

"31 марта – в День памяти азербайджанцев – мы с глубокой скорбью чтим память всех наших соотечественников, ставших жертвами этнической ненависти и геноцида"

– МИД Азербайджана