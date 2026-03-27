Турецкий проект "Нулевые отходы" приносит бюджету страны реальные деньги

С начала старта проекта "Нулевые отходы" в Турции было переработано 90 миллионов тонн отходов, что позволило пополнить бюджет страны на 365 миллиардов лир, сообщил сегодня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция в свое время инициировала проект "Нулевые отходы", который за короткое время стал глобальным экологическим движением. Меньше чем за 10 лет он позволил переработать десятки миллионов тонн отходов, что обеспечило значимый вклад в экономику страны, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Движение "Нулевые отходы", начатое в 2017 году… продолжает расти и укрепляться. Сегодня оно превратилось в глобальное экологическое движение, позволило переработать в общей сложности 90 млн т отходов. Благодаря этому мы внесли вклад в экономику Турции в размере 365 млрд лир ($8,235 млрд"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер заверил, что страна к 2035 году доведет уровень переработки до 60%, а к 2053 году нарастит его до 70%, и продолжит активно бороться с изменением климата и загрязнением окружающей среды, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Сообщение турецкого лидера было опубликовано на странице президента в соцсети турецкой компании NSocial по случаю Международного дня нулевых отходов, который отмечается сегодня, 30 марта.

