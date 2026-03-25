Эрдоган: кризис охватил всю международную систему

Почти все сферы международной системы охвачены кризисом, сообщил сегодня, открывая саммит Stratcom в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вся мировая международная система сегодня переживает глубокий кризис легитимности, затронувший практически все сферы, заявил сегодня, открывая в онлайн-режиме пятый саммит Stratcom в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Международная система, созданная победителями после Второй мировой войны, переживает глубокий кризис легитимности практически во всех сферах. Совокупность институтов, правил и ценностей, лежащих в основе системы, с каждым днем утрачивает свою функциональность"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Особенно важен тот факт, что мир переживает трудный период, когда давление оказывается на различные сферы, в том числе энергетику, технологии и торговлю, и эти проблемы пытаются решать с помощью оружия, а не диалога, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Турецкий лидер призвал мировое сообщество положить конец трагедиям и вновь обеспечить мир, спокойствие и стабильность во всем мире, и прежде всего в регионе Ближнего Востока, отметив: Анкара и впредь будет активно предпринимать принципиальные, твердые и ориентированные на мир шаги, ставящие во главу угла гуманитарные ценности и справедливость.

Турция готова мобилизовать все ресурсы для восстановления спокойствия и безопасности не только в регионе, но и во всем мире, заверил глава государства, выразив надежду на то, что панельные дискуссии и сессии, которые в течение двух дней будут проводиться по широкому спектру тем, принесут полезные результаты для всего человечества.

Президент выразил благодарность всем участникам саммита, который собрал представителей международных организаций и академических кругов, глав внешнеполитических ведомства, дипломатов и экспертов, и выразил уверенность: они внесут в него свой вклад идеями, наблюдениями, предложениями и оценками.