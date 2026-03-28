Связанный с КСИР университет в Иране подвергся ударам Израиля

Израильские военные атаковали университет в Тегеране. В ЦАХАЛ отметили, что данный вуз связан с Корпусом стражей исламской революции ИРИ.

Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Университета имени Имама Хосейна в Тегеране. Соответствующую информацию подтвердили 30 марта в пресс-службе Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

В распространенном ЦАХАЛ сообщении подчеркивается, что данный вуз связан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В армейской пресс-службе отметили, что университет служил центральным научно-исследовательским центром, в котором под гражданским прикрытием разрабатывалось оружие.

Израильские военные несколько раз ударили по военной инфраструктуре университете. В ЦАХАЛ пояснили, что цель этой атаки – нанести значительный ущерб возможностям вуза по созданию и разработке оружия.

Ранее ряд стран ввели санкции в отношении Университета имени Имама Хосейна и нескольких его сотрудников.