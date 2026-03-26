Владимир Путин: отношения России и Азербайджана развиваются на прочном фундаменте общего наследия

Президент РФ Владимир Путин провел по видеосвязи открытие отремонтированного здания Азербайджанского государственного драматического театра в Дербенте, сообщила кремлевская пресс-служба.

Согласно официальному сообщению, театр был вновь открыт после реконструкции здания, начатой в 2023 году.

"Скорректирована геометрия зрительного зала (272 места), обновлены помещения, установлено современное сценическое световое и звуковое оборудование"

– пресс-служба Кремля

В мероприятии также приняли участие глава Республики Дагестан Сергей Меликов, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, помощник президента Владимир Мединский, глава министерства культуры Ольга Любимова. Азербайджанскую сторону представил заместитель министра культуры АР Мурад Гусейнов.

Открытие обновленного здания было приурочено Международному день театра, который отмечается сегодня, отметила пресс-служба. Владимир Путин поздравил всех так или иначе связанных с этим видом искусства.

Также российский глава отметил важность открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра не только для Дагестана, но и для соседних стран Южного Кавказа.

"Уникальность России складывается из самобытности и единства живущих в ней народов, из уважения к своеобразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга"

– Владимир Путин

Глава РФ выразил надежду, что этот театр познакомит граждан России с богатейшей азербайджанской культурой, отметил ее разнообразие и многогранность.

Кроме того, Владимир Путин тепло поприветствовал на церемонии открытия гостей и Азербайджана и уделил внимание российско-азербайджанскому партнерству.

"Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия"

– Владимир Путин

Российский президент упомянул, что в Баку работает Русский драматический театр, который был открыт более века назад. Как подчеркнул Владимир Путин, "две сцены – в Баку и в данном случае в Дербенте – являются своего рода мостами между нашими культурами".

Особо тепло президент РФ поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за уважение и поддержку русской культуры в Азербайджане.

В завершении своего выступления Владимир Путин пожелал коллективу театра вдохновения и больших творческих успехов.