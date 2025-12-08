Президент России откроет Азербайджанский государственный драматический театр в Дербенте

Российский лидер Владимир Путин откроет обновленное здание Азербайджанского государственного драматического театра в Дербенте, поведал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Посредством видеоконференции президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте"
– Дмитрий Песков
Как отметил пресс-секретарь российского президента, театр берет свое начало от тюркского кружка, основанного в позапрошлом столетии представителями азербайджанской интеллигенции Дербента.
По словам Пескова, в мероприятии также примут участие гости из Азербайджана.
Отметим, что работы по реконструкции здания театра были выполнены к концу прошлого года. Зрители теперь могут наблюдать за представлениями в обновленном зале на 272 места. В ходе ремонта также полностью обновили световую и звуковую аппаратуру.