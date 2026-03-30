Пекин и Исламабад предложили план мирного урегулирования на Ближнем Востоке

Власти Китая и Пакистана выдвинули совместную инициативу по мирному урегулированию в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Текст документа из пяти пунктов был сформулирован по итогам переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с заместителем премьер-министра и главой МИД Пакистана Исхаком Даром

"Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта. Диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта"

Дипломаты подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Ирана и государств Персидского залива. Участникам конфликта предложено полностью отказаться от применения силы на период мирного диалога.

Авторы инициативы требуют оградить от ударов мирное население и гражданские объекты.

В список неприкосновенной инфраструктуры вошли энергетические предприятия, опреснительные установки и мирные ядерные объекты.

Отдельно отмечена необходимость гарантировать беспрепятственный доступ гуманитарной помощи во все пострадавшие районы региона.

Особое внимание Китай и Пакистан уделили безопасности судоходства. Страны призывают защитить коммерческий флот в Ормузском проливе для скорейшего восстановления судоходства.

Финальным пятым пунктом плана стало требование опираться на Устав ООН при выработке итогового всеобъемлющего мирного соглашения между участниками ближневосточного конфликта.